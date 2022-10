Die App-Tours der ETH Zürich machen es möglich, die Hochschule und ihre vielfältigen Facetten selbstständig zu erkunden, wie es in einer Mitteilung heisst. Wer die App auf sein Smartphone lädt, könne im ETH-Zentrum auf den Spuren von Albert Einstein wandeln, auf dem Hönggerberg namhafte Frauen an der ETH kennenlernen oder jetzt ganz neu Einblicke in die Geschichte und die aktuelle Bedeutung der Agrarwissenschaften an der ETH gewinnen. Das eigene Smartphone werde zum Audio-Guide und begleite beim Entdecken.

Hinter diesem multimedialen Erlebnisangebot stehen die ETH Zürich Tours. Das Team möchte die ETH Zürich möglichst vielen zugänglich machen und organisiert daher neben den App-Tours auch private Gruppentouren und wöchentliche Public Tours an der Hochschule, wie es in einer Mitteilung heisst. Für den Kommunikationsauftritt arbeiten die ETH Zürich Tours zum wiederholten Mal mit dem Team von By Heart zusammen.





Prägte die Agentur vor rund zwei Jahren bereits den Auftritt der zweiten App-Tour «Wissenschaft ist weiblich», so konnte sie nun mit der aktuell lancierten, dritten App-Tour einen konsistenten konzeptionellen Ansatz etablieren und der App damit einen einheitlicheren Auftritt verleihen. Entwickelt wurden verschiedene Werbemittel und eine Kampagne, die in den kommenden Wochen Schritt für Schritt und über verschiedenste Kanäle ausgerollt wird.

Verantwortlich bei der ETH: Ralph Trossmann, ehemaliger Leiter Gruppe Campus Experience, ETH Zürich Roland Jaggi, Leiter Gruppe Campus Experience, ETH Zürich, Jessica Bormann, stellvertretende Leiterin Gruppe Campus Experience, ETH Zürich; verantwortlich bei By Heart: Markus Bircher, Strategie und Text, By Heart Julian Scheidegger, Design, By Heart. (pd/mj)