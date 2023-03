Mediaplus: Nathalie Diethelm und Pascal Fröhli übernehmen das Zepter

Nathalie Diethelm ist als Medienspezialistin und Führungspersönlichkeit seit vielen Jahren ein bekannter Name. Sie für das House of Communication gewinnen zu können, freut Rolf Suter sehr: «Mit Nathalie übernimmt eine sehr kompetente Fachfrau die Leitung von Mediaplus. Sie im Team zu wissen, hat es mir leichter gemacht, aus dem operativen Alltag auszusteigen». Rolf Suter bleibt Präsident des Verwaltungsrats der Mediaplus und nimmt neu auch Einsitz in den Verwaltungsrat der Serviceplan Group.

Auch mit Pascal Fröhli bleibt langjähriges Knowhow erhalten. Pascal war massgebend am Wachstumserfolg der offiziell kreativsten Media-Agentur der Schweiz beteiligt. Zusammen mit einem exzellenten Team konnte der Kundenstamm allein in den letzten zwei Jahren verdoppelt werden. Eine tolle Agentur-Entwicklung geprägt von lokaler Expertise, gepaart mit Zugang zu neusten Technologien, Forschungen und ergänzenden Kompetenzen internationalen Kolleginnen und Kollegen der Mediaplus International. Matthias Brüll meint: «Ich freue mich riesig, dass wir Nathalie Diethelm für die Mediaplus gewinnen konnten. In der Kombination mit Pascal bin ich sicher, dass sie den erfolgreichen Weg der Mediaplus in der Schweiz beschleunigen wird. Ein grosser Dank geht an Rolf Suter, der uns glücklicherweise weiterhin wichtige Impulse in neuer Funktion geben wird.»

Die beiden Medien- und Marketingprofis haben klare, gemeinsame Ziele: «Wir wollen mit massgeschneiderten Kontaktstrategien die Agentur weiter profilieren, den bestehenden Kundenstamm mit einem versierten und motivierten Team zur höchsten Zufriedenheit betreuen und ihn erfolgreich und nachhaltig ausbauen», sind sich Nathalie und Pascal einig. Auch die Zugehörigkeit zum House of Communication Zürich sehen beide als grosse Chance und mit viel Potential: «Wir verfügen über Spezialist*innen in jeder Kommunikationsdisziplin - das macht den Austausch innerhalb des Hauses besonders spannend und konstruktiv für Mitarbeitende. Eine zukunftsorientierte und effizientere Arbeitsweise, die von den bestehenden Kunden geschätzt und vom Markt gefragt wird.» (pd/nil)