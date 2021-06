Argus Data Insights führt als erstes Unternehmen in der Medien- und Kommunikationsbranche breitflächig Flat-Tarife für die crossmediale Medienbeobachtung und die Medienanalyse ein. Bereits am Anfang dieses Jahres hat das Unternehmen die neue Kommunikations- und CRM-Plattform «Augure» im Bereich Media Engagement mit einer entsprechenden Preisstruktur versehen. Im Gegensatz zu den bisher marktüblichen, mengenabhängigen Tarifen ist mit den transparenten Preisplänen und gleichbleibenden Kosten das Medienbudget besser planbar. Alle Produkte und Leistungen der neuen Preisstruktur sind flexibel miteinander kombinierbar, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zusätzlich baut Argus Data Insights sein digitales Portfolio weiter aus. Im Fokus der Entwicklung steht das Bedürfnis der Kundinnen und Kunden nach einer vernetzten und dennoch unkomplizierten Arbeitswelt. Durch die Entwicklung der eigenen App «Argus Spot» und die Integration der Produkte in Systeme von Drittanbietern wie Microsoft 365/Teams, können die Mitarbeitenden im Unternehmen die täglichen Medienspiegel einfach unterwegs oder im gewohnten Tool lesen.

«Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden die Arbeit erleichtern. Unser Ziel ist es, relevante Informationen aus allen Medien unkompliziert und smart aufbereitet für jede und jeden im Unternehmen zur Verfügung zu stellen – als Grundlage für bessere Businessentscheidungen», wird Steffen Scheunemann, Group Chief Product Officer bei Argus Data Insights, zitiert.

Oliver Spring, Group CEO von Argus Data Insights, ist von dem Konzept überzeugt: «Wir haben unser Angebot stark vereinfacht und modularisiert. Unsere Kundinnen und Kunden erhalten jetzt die relevanten Medieninformationen aus allen Kanälen zu einem fixen Preis. Mit den neuen Flat-Tarifen treffen wir die Bedürfnisse unserer Kundschaft nach Planbarkeit und Budgetsicherheit.» (pd/cbe)