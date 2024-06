Up&Up Consulting: Neue Agentur mit bewährtem Team

Publiziert am 19.06.2024

In Zürich ist eine neue Beratungsagentur für strategische Unternehmens- und Markenkommunikation an den Start gegangen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Noelia Blanco und Christoph Schmidt, zuletzt in der Geschäftsleitung von FS Parker, würden «als eingespieltes Führungsduo» Strategie- und Kommunikationsberatung für Unternehmen, Marken, Produkte, Events und Branchen aller Art sowie die bewährte Kontinuität bieten.

«Mit Up&Up Consulting werden wir weiterführen und vertiefen, was wir in den letzten Jahren erfolgreich aufgebaut haben. Unsere Mission ist es, einen Unterschied für unsere Kunden zu erzielen», lässt sich Christoph Schmidt, CEO und Managing Partner, in der Mitteilung zitieren. «Die Up&Up Consulting AG ist eine Schweizer Boutique-Agentur mit sehr persönlicher Note. Sie definiert sich nicht über ihre Grösse, sondern über exklusive Beratung, massgeschneiderte Lösungen und sehr viel Herzblut.» Up&Up kombiniere «Unternehmensberatung auf Augenhöhe mit Strategie, Branding, Corporate Communication sowie visuell starken Lösungen».

Noelia Blanco, COO und Managing Partner, ergänzt: «Mit all unserer Erfahrung und Expertise bauen wir auf ein grosses Netzwerk von langjährigen MitarbeiterInnen und Partnern im Bereich Brand Design, Content Creation, Highend-Events und Marken-Aktivierung. Wir beraten nicht nur, sondern setzen auch um und stellen sicher, dass wir unserem hohen Qualitätsanspruch auch weiterhin gerecht bleiben. So möchten wir Up&Up gesund und stark wachsen lassen.»

Die Erfahrungen reichen laut Mitteilung vom Sportsektor über die Finanzindustrie bis hin zu Pharma und Medienunternehmen oder Universitäten und Hochschulen – B2B als auch B2C. Sei dies im Bereich der Jahres- und Nachhaltigkeitsberichterstattung oder Erarbeitung von Wertschöpfungs- und Business-Modellen. In diesem Zusammenhang pflege Up&Up eine enge Partnerschaft mit dem Center for Corporate Reporting (CCR). Dazu gehöre auch Investor Relations und die entsprechende Umsetzung von Events. Aber auch (Re-)Brandings, Employer-Branding, Markenpositionierungen, digitale Auftritte oder ganz allgemein strategische Kommunikations-Projekte begleite Up&Up in ihrem Portfolio. (pd/cbe)