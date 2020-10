Skyguide

Neue Head of International Affairs

Die Gründerin von Lintener European Aviation Consultancy Maria Lintener wechselt per Januar 2021 zu Skyguide.

Maria Lintener wechselt per 1. Januar 2021 zu Skyguide. In der neuen Funktion wird sie für alle internationalen und europäischen Public Affairs-Aktivitäten von Skyguide verantwortlich sein und ein Team von drei Experten in diesen Bereichen leiten.