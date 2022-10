Easyfairs: Neue CEO-Doppelspitze ernannt

Die Easyfairs Gruppe hat Eric Everard mit sofortiger Wirkung zum Verwaltungsratspräsidenten von Easyfairs ernannt. Anne Lafère und Matt Benyon amten künftig als Group CEOs.

Gemeinsam wird das Duo für Strategie-, Rechts- und Finanzthemen verantwortlich zeichnen und wird dabei durch die Regionalleiter sowie das Managementteam in der Easyfairs-Zentrale in Brüssel unterstützt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neben der Erholung der Besucher- und Ausstellerzahlen sei laut Anne Lafère das Ziel, mit Easyfairs mindestens 15 neue Anlässe pro Jahr zu etablieren, Übernahmen zu integrieren, neue Talente anzuziehen sowie Mitarbeitende zu halten und die ESG-Strategie von Easyfairs sowie Massnahmen auf dem Weg zum Nettonullziel umzusetzen.

Anne Lafère stiess 1998 zu Artexis (später Easyfairs), wo sie als Geschäftsführerin von Artexis Exhibitions Belgien tätig war, bevor sie 2014 Group-COO von Easyfairs wurde. Unter der Leitung Lafères hat Easyfairs zahlreiche Preise und Anerkennungen erhalten, zum Beispiel als belgisches Unternehmen des Jahres 2018 (Preis verliehen von EY) sowie als am besten geführtes Unternehmen (Preis verliehen von Deloitte), zu dem Easyfairs 2022 bereits zum vierten Mal in Folge gewählt wurde.

Matt Benyon stiess 2009 zu Easyfairs und war zunächst CEO für die britische Division, bevor er zum CEO der Division UK and Global (UKG) ernannt wurde und seinen Verantwortungsbereich neben Grossbritannien auf Algerien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien ausweitete. Er hat ausserdem zahlreiche Events in den USA, China und den VAE organisiert. Benyon war an laut Mitteilung an zahlreichen Übernahmen und deren erfolgreichen Integration in die Gruppe beteiligt. Vor Easyfairs arbeitete er für Expomedia, wo er das Messegeschäft in Grossbritannien und Indien verantwortete. Davor war er 12 Jahre bei der Montgomery Group tätig, wo er als Geschäftsführer von Montgomery International für Veranstaltungen im Ausland, wie Ungarn, Indien, Polen, Russland und Südafrika, zuständig war.

«Ich arbeite seit Jahren mit Anne Lafère und Matt Benyon zusammen und bin überzeugt, dass sie die Easyfairs Gruppe erfolgreich durch die nächste Wachstumsphase führen werden», lässt sich Eric Everard, der Easyfairs 2004 gründete, in der Mitteilung zitieren. «Beide sind starke und motivierende Führungspersönlichkeiten, die sich perfekt ergänzen», so Everard weiter.

Zu seiner Ernennung als Verwaltungsratspräsident sagt Eric Everard laut Mitteilung: «In meiner neuen Position als Verwaltungsratspräsident werde ich die Vision und Gesamtstrategie der Gruppe im Blick haben. Das heisst, dass ich Anne und Matt jederzeit beratend zur Seite stehe. Ich werde mich auch aktiv in die Unternehmensentwicklung einbringen und mit anderen Unternehmern zusammenarbeiten, um sie von den Vorteilen einer Zusammenarbeit mit der Gruppe zu überzeugen und die Gruppe bei ihren Wachstumsplänen zu unterstützen.» (pd/mj)