Equipe: Neue Dienstleistungen, neues Corporate Design

Das international tätige Beratungsunternehmen 8SA startet mit komplett neuen digitalen Dienstleistungen auch im Schweizer Markt. So werden neu zum Beispiel auch Power-Advice-Sitzungen angeboten, die Kunden die Möglichkeit bieten, umgehend und in sehr kurzen Time Slots Instant-Beratung und Unterstützung anzufordern. Die Sitzungen finden digital und natürlich auch in anderen Zeitzonen statt. Durch das sehr wandelbare Dienstleistungsangebot können laut einer Mitteilung innerhalb von Projekten unnötige Verzögerungen vermieden werden. Zudem hätten Entscheider neu auch die Möglichkeit, in den richtigen Momenten einen Sparringspartner beizuziehen.

«Der Kosten und Zeitdruck, aber auch die Komplexität innerhalb von Aufgabenstellungen haben stark zugenommen. Deshalb sind wir überzeugt, Entscheidern mit unseren Dienstleistungsangeboten umgehend und sehr effektiv helfen zu können», wird 8SA-Gründerin Clarette du Plooy in der Mitteilung zitiert.

Parallel zu den neuen digitalen Dienstleistungen zeigt sich auch 8SA in neuer Frische. Dabei zeichnet Equipe für die neue Wortmarke, das komplette Corporate Design und Digital Branding verantwortlich. (pd/cbe)