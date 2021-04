Am 8. April 2021 hat Bridge an der Europaallee in Zürich seine Tore geöffnet. Das neue Konzept der Migros verbindet Menschen, frisches Essen, Lebensmittel und Produkte zu einem Erlebnis. Eine Kombination aus Frischmarkt, kreativer Gastronomie, Events, wechselnden Motto-Themen und Pop-up-Stores. Vielfältige urbane Food-Kultur die Menschen verbindet. Und das auf einer Fläche von 2’000 Quadratmetern am Puls der Stadt. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.









Bridge stehe für verantwortungsbewussten Konsum. Die Mission: Brücken bauen zwischen Produzenten und Konsumenten; eine einzigartige kulinarische Welt für Besucherinnen und Besucher zu kreieren.

Um dieser Mission auch im Erscheinungsbild mehr Ausdruck zu verleihen, durfte FS Parker mit Suki den digitalen Markenauftritt, die Website und dessen User Experience konzipieren und designen. Dies mit dem Ziel über Digital Campaigning die Food Lover Community zu erreichen.







Das neue digitale Branding ist wie Bridge selbst: mutig, modern, lebendig, farbenfroh, bewegt und unkompliziert. Es erzählt kulinarische Geschichten verantwortungsvoll und ausdrucksstark.

Kennzeichnend für die digitale Markenidentität ist die prägnante Bild- und Farbwelt. Laut, verspielt, energisch und illustriert auf der einen Seite. Animationen und bewegte Bilder auf der anderen Seite. Motion als Metapher für die ständige Neuerfindungs-Kraft und die dynamische Identität, die Bridge in sich trägt. Das Look & Feel steht im Einklang mit der visuellen Markensprache: satte Farben, grosse Bilder und Muster sowie grosse, plakative Typografie. Klare Wiedererkennbarkeit, humorvoll und auf den Punkt gebracht.







Verantwortlich bei GMZ: David Böhler (Geschäftsführer Bridge), Natalia Blum (Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Suki: Guido Rumi (CD & Beratung), Mark Strähl (Beratung); verantwortlich bei Die Werbetexterin: Daniela Bohli (Texterin); verantwortlich bei Relate: Luca Istrice (Beratung Web), Pascal Wettstein (Web Programmierung)

Verantwortlich bei FS Parker: Hannes Sigrist (CD), Toni Pihlaja (Motion Design & Web), Joy Paton (AD), Bettina Schlichter (Design & SoMe), Maree De Francesco (Projektleitung), Noelia Blanco und Christoph Schmidt (Beratung). (pd/lol)