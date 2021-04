Pressrelations Schweiz: Neue Geschäftsführung nach Fusion

Die beiden Partner NR Swiss AG und Pressrelations GmbH schliessen sich nach vier Jahren Kooperation unter der Dachmarke Pressrelations zusammen. Mit mehr als 700 Kunden und über 200 Mitarbeitenden an elf Standorten weltweit zählen sie damit «zu einem der führenden Fullservice-Dienstleister für Medienbeobachtung und Reputationsanalysen», wie es in einer Mitteilung heisst.

GianCarlo Bianchi und Katrin Frei übernehmen gemeinsam die neue Geschäftsführung der neu firmierten Pressrelations Schweiz AG. Beide verstärken zudem das Management Board der Unternehmensgruppe in Düsseldorf. Der bisherige NR-Swiss-Geschäftsführer Nikolaus Zumbusch wechselt in den Verwaltungsrat von Pressrelations Schweiz.

Erklärtes Ziel der fusionierten Media-Intelligence-Anbieter ist laut Mitteilung die Bündelung ihrer Technologie- und Beratungskompetenz. «Damit erhalten die spezifischen Kundenanforderungen aus der Schweiz nun auch deutlich mehr Gewicht bei der Weiterentwicklung des bewährten Monitoring- und Analyse-Portals NewsRadar», wird Co-Geschäftsführerin Katrin Frei zitiert. So soll die gemeinsame Entwicklung einer virtuellen Newsroom-Lösung weiter vorangetrieben und zusätzliche Tools und Schnittstellen in die hauseigene NewsRadar-Technologie implementiert werden.

Ihren Kunden bietet Pressrelations Schweiz ab sofort ein wesentlich grösseres Medienset und greift auf erheblich mehr Ressourcen und internationales Know-how zurück. Darüber hinaus soll das Schweizer Team noch in diesem Jahr verstärkt und beide Standorte in Stans und Zürich weiter ausgebaut werden. «Unseren Kunden garantieren wir die Fortsetzung aller gewohnten Services durch unser branchenerfahrenes Schweizer Team, und das ohne jede Einschränkung», so Co-Geschäftsführer GianCarlo Bianchi. (pd/cbe)