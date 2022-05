Swiss: Neue Head of Brand Experience ernannt

Swiss International Air Lines (Swiss) hat Julia Hillenbrand zur neuen Head of Brand Experience ernannt. Zusammen mit ihrem Team wird sie sich ab Juli 2022 ganzheitlich um das Marken- und Kundenerlebnis von Swiss kümmern und in dieser Rolle die strategische Roadmap für sämtliche Kunden-, Produkt- und Marketingthemen von Swiss verantworten. Hillenbrand wird an den Swiss-Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour berichten. Sie folgt auf Caroline Drischel, die per 1. April 2022 ihre neue Tätigkeit als Head of Corporate Responsibility innerhalb der Lufthansa Group aufgenommen hat, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Dank ihrer langjährigen Marketing- und Kommerzerfahrung innerhalb der Lufthansa Group ist Julia Hillenbrand die ideale Besetzung für diese wichtige Funktion. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrem profunden Know-how unsere attraktive und erfolgreiche Marke Swiss erfolgreich weiterentwickeln wird», so CCO Tamur Goudarzi Pour.

Hillenbrand blickt auf eine langjährige internationale Karriere innerhalb der Lufthansa Group zurück. Seit 2019 hat sie die Funktion der Senior Director Sales Spain & Portugal beziehungsweise seit Mai 2021 für ganz Westeuropa inne, in dieser Zeit konnte sie mit ihrem Team Ertrag und Marktanteile signifikant steigern, wie es weiter heisst. Zuvor zeichnete Hillenbrand zwischen 2016 und 2019 als Director Sales Product & Programs Asia Pacific in Singapur verantwortlich, nachdem sie von 2014 bis 2016 als Head of Marketing & Pricing UK & IE für Swiss in London mit einem internationalen Team die strategische Marketing- und Pricingplanung verantwortete. In dieser Position konnte sie unter anderem erfolgreich die Markenpositionierung stärken. Davor konnte sie zwischen 2005 und 2014 in den Bereichen Business Optimization & Network Planning, Business Development sowie Marketing & Sales innerhalb der Lufthansa Group Erfahrungen sammeln. Während dieser Zeit hat sie bereits einige Jahre in der Schweiz gearbeitet und gelebt.

Julia Hillenbrand ist gebürtige Deutsche und verfügt über einen Abschluss in International Business Administration der Universität Pforzheim. Sie hat bereits in elf Ländern gelebt und spricht sechs Sprachen, darunter auch fliessend Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Französisch. (pd/cbe)