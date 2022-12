The Motion Partner: Neue Headhunterin für Digitalszene

Sarah Küng hat per 1. Dezember das Executive-Search-Unternehmen The Motion Partner lanciert und will damit neue Wege im Headhunting gehen. Die Firma, welche mit vier Mitarbeitern startet, arbeitet für Kunden in allen Branchen und hat einen klaren Digital-Fokus was die Jobprofile angeht. Rekrutiert werden laut einer Mitteilung Senior Experts und Management-Persönlichkeiten in den Bereichen Marketing & Communication, E-Commerce, Digital & SaaS Sales, Digital Transformation und Data & Analytics.

«The Motion Partner entstand aus dem Bedürfnis, Kunden und Kandidaten das zu bieten, was sie im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung dringend benötigen: Kompetente Beratung durch echte Digitalprofis und einen modernen, transparenten Ansatz im Executive Search. Ein starkes Netzwerk, agile Prozesse und Speed to Market sind in der heutigen Zeit der Schlüssel zum Erfolg», wird die 33-jährige Küng in der Mitteilung zitiert.

The Motion Partner lege grossen Wert auf die Beratung der Kunden, welche lange vor dem eigentlichen Suchprozess starte. Eine saubere Profilschärfung und gezielte Marktanalyse seien notwendig, um nicht die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Das Executive-Search-Unternehmen helfe seinen Kunden aber nicht nur dabei, das Kandidatenprofil zu definieren, sondern auch ein angemessenes Lohnniveau festzulegen, aktuelle Markttrends zu verstehen oder ein Digitalteam komplett neu zu strukturieren.

«Mein fundiertes Digitalfachwissen in Kombination mit einem über zwölf Jahre sorgfältig aufgebauten Netzwerk bildet die Grundlage für meine Tätigkeit als Headhunterin. Daher bin ich auch davon überzeugt, dass man sich im Executive Search fokussieren muss, um sowohl den Markt und deren Player als auch die Trends in der Tiefe zu kennen. Nur so kann man seinen Kunden einen echten Mehrwert bieten», so Küng.

Gründerin und Geschäftsführerin Sarah Küng ist seit 2016 als Headhunterin tätig. Sie arbeitete bei den Personalberatungen Hans Hofmann & Partner, Humanis und Heads for Brands, wo sie jeweils den Bereich Digital verantwortete. Nach der Matura absolvierte Küng den Bachelor in Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Zürich. Parallel zum Studium stieg sie bereits 2010 in die digitale Medienbranche ein und arbeitete mehrere Jahre im Bereich Digital Marketing und E-Commerce unter anderem bei Axel Springer und der heutigen Allianz Travel. Berufsbegleitend absolvierte Küng 2019 ihren Master in Business Administration an der ZHAW Winterthur. (pd/cbe)