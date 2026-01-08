Publiziert am 08.01.2026

Delos Analytica aus Steinhausen lanciert eine KI-gestützte Intelligence-Plattform, die Issue- und Stakeholderbeobachtung, politisches und mediales Monitoring sowie teamübergreifende Zusammenarbeit für Public Affairs und Corporate Communications in einer zentralen Lösung kombiniert.

Die Plattform erfasst mit KI-Suchagenten kontinuierlich Inhalte aus Politik, Medien sowie von Behörden, NGOs und Wissenschaft. Die Software strukturiert die identifizierten Inhalte automatisch und verknüpft sie mit relevanten Issues und Stakeholdern. Bisher arbeiteten Public-Affairs- und Communications-Teams mit fragmentierten Monitoring-Tools und manueller Auswertung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Während der Beta-Phase nutzten über 20 Schweizer Organisationen aus Industrie, Detailhandel und Beratung die Plattform produktiv. Delos Analytica wurde 2024 von Ronald Zemp und Silvan Krähenbühl gegründet und beschäftigt fünf Entwickler. Das Unternehmen plant den Ausbau in weitere europäische Märkte. (pd/cbe)