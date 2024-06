Quakkomm: Neue Kommunikationsschule in Luzern

Publiziert am 14.06.2024

Seit zwei Wochen wird die Zentralschweiz von roten Enten heimgesucht. Erschienen sind sie auf Bildschirmen in der Stadt Luzern, auf Flyern, auf Social Media, in Form von Badeenten in den Briefkästen und auf Screens in den Bussen der VBL sowie am Bahnhof Luzern. Dort findet auch der Unterricht der neuen Kommunikationsschule statt, die hinter der roten Ente steckt. Quakkomm heisst sie – eine Wortkombination aus «Quak» und «Kommunikation», wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Angebot der Schule beinhaltet einerseits einen zweiteiligen Lehrgang, der mit Diplomen im Korrigieren und im Lektorieren abgeschlossen wird. Und andererseits werden diverse Kurse im Kommunikationsbereich angeboten – zum Beispiel über Social Media, Videoproduktion und Medienarbeit.

Geleitet wird die Schule von Jasmin Huwyler und Dominique Riedweg. Huwyler ist als dipl. Lektorin und Texterin mit eidg. Fachausweis für den fachlichen Bereich zuständig. Riedweg kümmert sich als Wirtschaftsingenieur um die Zahlen und unterstützt als Berufsschullehrer mit seinen didaktischen Kenntnissen das Dozententeam. Letzteres besteht aus verschiedenen Persönlichkeiten, die in ihren Bereichen eine umfangreiche Expertise mitbringen. (pd/cbe)