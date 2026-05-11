Publiziert am 11.05.2026

Hinter dem halbtägigen «Newsroom Summit» stehen Kommunikationsverantwortliche von Axpo, SBB und BKW sowie die Berner Agentur Newsroom Communication.

Das vierköpfige Organisationskomitee – bestehend aus Benjamin Blaser (Newsroom Communication), Stephan Weber (Axpo), Martina Rettenmund (SBB) und Michael Blum (BKW) – positioniert den Anlass als praxisnahes Austauschformat für den deutschsprachigen Raum. Thematisch soll es um Organisationsmodelle, Mehrsprachigkeit und den Einsatz von KI in der integrierten Kommunikation gehen, schreiben die Initianten des neuen Branchenanlasses in einer Medienmitteilung.

Als Referierende werden die Newsroom-Beraterin Marie-Christine Schindler und der deutsche Kommunikationswissenschaftler Christoph Moss angekündigt. Zudem soll SRG-Kommunikationsleiterin Stephanie Jutzi einen Erfahrungsbericht über den Corporate Newsroom beim Medienunternehmen beisteuern. Angekündigt wird ferner die Präsentation einer «ersten wissenschaftlich fundierten Newsroom-Studie» für die Schweiz. (pd/nil)