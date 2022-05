Schweiz Tourismus: Neue Kooperation mit Kuoni Tumlare

Nachhaltiges Reisen ist ein globales Bedürfnis, nicht erst seit der Pandemie. 2021 wurde von ST und der gesamten Tourismusbranche deshalb die Bewegung «Swisstainable» lanciert zur Förderung des nachhaltigen Tourismus in der Schweiz. Dabei wird Nachhaltigkeit in allen ihren Dimensionen verstanden: der Ökologie, der Wirtschaft sowie auch der Gesellschaft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum ersten Mal

Kuoni Tumlare, ein global aktiver und renommierter Akteur im Destination Management, und ST unterschrieben letzte Woche in Zürich ein «Memorandum of Understanding» (MoU) mit dem Ziel der Entwicklung und des weltweiten Verkaufs von nachhaltigen Schweizer Tourismusprodukten im Lauf der nächsten drei Jahre. Damit werden erstmals explizit nachhaltige touristische Erlebnisse und Angebote in der Schweiz weltweit buchbar. Im Vordergrund stehen dabei die Naturnähe, das authentische Erlebnis der lokalen Kultur sowie auch die Verlängerung der Aufenthaltsdauer in der Schweiz, ganz gemäss der Nachhaltigkeitsstrategie von ST.

Martin Nydegger, Direktor ST, freut sich laut Mitteilung über die Zusammenarbeit: «Ich bin stolz, diese Weltpremiere im Namen des nachhaltigen Schweizer Tourismus zu unterschreiben. Wir profitieren von der weltweiten Verankerung von Kuoni Tumlare und dem entsprechenden Schaufenster für unsere Produkte. Dank der Zusammenarbeit mit Kuoni Tumlare werden die Swisstainable-Angebote deutlich sichtbarer und, vor allem, ganz konkret buchbar».

Shinji Kamio, CEO Kuoni Tumlare, ergänzt: «Es ist eine Ehre, von ST als Partner der Wahl ausgewählt worden zu sein, um die Schweiz als das nachhaltigste Reiseziel der Welt zu etablieren und eine nachhaltigere Zukunft für alle aufzubauen. Unsere Partnerschaft mit ST verkörpert unser Engagement für Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeit und unterstreicht unser Versprechen, Menschen einander näher zu bringen und in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, dauerhafte Veränderungen zu bewirken».

Start in den USA, Kanada und Südostasien

Kuoni Tumlare ist in Nordamerika historisch bedingt breit präsent und aktiv. Auch in Südostasien, verfügt das Unternehmen über eine starke Basis an Agentinnen und Agenten sowie Incentive-Reisefachleuten. Darüber hinaus ist der Trend des nachhaltigen Reisens in diesen Märkten besonders relevant. Aus diesem Grund fokussiert die Zusammenarbeit als erstes die Märkte Nordamerika (USA, Kanada) und Südostasien (Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand, Philippinen, Vietnam), die alle auch für den Schweizer Tourismus grosse Bedeutung haben (2019: allein aus den USA 2.4 Mio. Hotellogiernächte – somit zweitstärkster Auslandsmarkt*).

Produkteportfolio Zug, Bike, Incentive und Studienreisen

Zu Beginn der Kooperation wurden vier Angebotspakete mit den Kernthemen Zug- oder Velo-Ferien für Kleingruppen, Incentive- sowie Bildungsreisen erstellt. ST und Kuoni Tumlare motivieren im Rahmen dieser Zusammenarbeit alle Schweizer Tourismusanbieter, sich am Programm «Swisstainable» zu beteiligen und Teil der neuen Produktpalette von Kuoni Tumlare zu werden. Auf der anderen Seite steht das Verkaufspersonal von Kuoni Tumlare weltweit im Fokus, das im Thema «Swisstainable» ausgebildet wird. (pd/mj)

*Beherbergungsstatistik, Bundesamt für Statistik, letztes Jahr vor der Pandemie