Coca-Cola: Neue Köpfe in der Geschäftsleitung

Per 1. Dezember 2022 gibt es zwei Neuzugänge in der Geschäftsleitung von Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC). Cedric El-Idrissi übernimmt als Commercial Director die Gesamtverantwortung des Vertriebs. Anita Kälin wird Corporate Affairs & Sustainability Director.

Cedric El-Idrissi stösst von Mondelēz International, wo er als Managing Director für die Schweiz tätig war, zu CCHBC Schweiz. Seine Karriere begann er im Marketing bei Wander, bevor er bei PepsiCo verschiedene Positionen im Marketing und Verkauf bekleidete und schliesslich als General Manager für die Märkte Schweiz und Österreich verantwortlich war.

Er verfügt über einen Doktortitel in Betriebswirtschaftslehre der Universität Zürich, einen Mastertitel der Universität Bern sowie einen Bachelorabschluss der Kansas State University. Während seiner früheren Karriere nahm El-Idrissi für die Schweiz im 400-Meter-Hürdenlauf an den Olympischen Spielen 2004 in Athen teil.

Anita Kälin bereichert CCHBC Schweiz mit langjähriger Erfahrung in leitenden Kommunikationsfunktionen namhafter internationale Pharma-, Konsumgüter- und IT-Unternehmen. Zuletzt arbeitete Sie als Head Corporate Affairs Schweiz und Österreich für die kommerzielle Organisation und die Produktionsstätte sowie den internationalen Hub des bio-pharmazeutischen Unternehmens Bristol Myers Squibb in der Schweiz und Österreich. Nebst ihrer Karriere und Familie engagiert sich Anita Kälin ehrenamtlich. Sie ist gewählte nebenamtliche Richterin am Strafgericht Schwyz.

Anita Kälin ist bereits mit Coca-Cola vertraut. Vor Ihrer Karriere in der Pharmaindustrie arbeitete sie im Corporate Affairs Team der Coca-Cola Company in der Schweiz und leitete die Brandkommunikation für die Einführung von Coca-Cola Life. (pd/mj)