Tuna Production: Neue kreative Leitung und Agenturübernahme

Nach dreizehn Jahren zieht sich Tufan Tuna, der Gründer von Tuna Production, aus dem operativen Geschäft des Unternehmens zurück. Er übergibt die vollständige Verantwortung an Produzentin Derya Tuna, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Durch diesen Schritt kann ich mich künftig verstärkt auf meine Rolle als Geschäftsführer, die Kundenbetreuung und den Ausbau unseres internationalen Netzwerks konzentrieren», so Tufan Tuna.

Mit der Position der Executive Producerin und Deputy Managing Director wird Derya Tuna das kreative Ruder übernehmen. Gleichzeitig wird Tim Stump, bisheriger Moving Images Creator, als Head of Moving Images zur Geschäftsleitung dazustossen.

«Mit Timo Stump holen wir die neue Generation zu Tuna, da wir stets zukunftsorientiert denken und die Förderung von Talenten bei uns grossschreiben», wird Tufan Tuna in der Mitteilung zitiert.

Ausserdem erweitert die Agentur ihre Abteilung «Visible» im Bereich Dokumentarfilme. «Wir sind uns der Trends bewusst. In enger Zusammenarbeit mit Apple Inc. stehen wir derzeit in Verhandlungen über zwei internationale Dokumentarfilmprojekte, die sich in der Vorproduktion befinden», führt Tufan Tuna weiter aus.

Ebenfalls ausgebaut wird gemäss Mitteilung die Abteilung für künstliche Intelligenz (AI), um schnellere und kosteneffizientere Projekte zu ermöglichen. «Da wir den Grossteil unserer Produktion in unserem eigenen Off- und Online-Bereich durchführen und über ein erfahrenes Team verfügen, war es naheliegend, unsere AI-Abteilung, mit der wir uns bereits seit längerem beschäftigen, zu erweitern und zu integrieren», so Tufan Tuna.

Tuna Production hat zudem die Kreativagentur UP Content übernommen. «Wir möchten unseren Kunden aus einer Hand eine breite Palette an Dienstleistungen und Produkten im Bereich bewegtes Bild anbieten. Mit UP Content AG erlangen wir nicht nur den Kundenstamm von UP Content, sondern auch deren Fachwissen», so Tufan Tuna weiter. Die Mitarbeitenden werden in die Tuna Production integriert. (pd/yk)