Das von zwei Schweizern mit griechischen Wurzeln gegründete Unternehmen OctaveWorld setzt von Anfang an den Massstab ganz oben an. Inspiriert von der Schönheit und Fruchtbarkeit der sieben Ionischen Inseln sowie angetrieben von einem kompromisslosen Swiss Quality Ansatz, wurde die Werteformel 7+1 entwickelt. Daran soll man die Marke messen können und darauf basieren auch sämtliche Produkte die unter dem Namen Octave lanciert werden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.



Der Name Octave wie auch der gesamte strategische Markenauftritt, wurde von Zelebrand International konzipiert und umgesetzt. Die acht Tonstufen, die stellvertretend für eine Oktave stehen, sind bei der Namensgebung Pate gestanden. «Es ist der perfekte Name zur Brand Story von Octave», so Ralf Kostgeld, Founder und Creative Partner von Zelebrand. «Sowohl Design als auch Name verschmelzen die Werteformel 7+1 mit dem Thema Musik auf äusserst differenzierende und eigenständige Art und Weise. Dazu kommt natürlich die wichtige Geschmackskomponente, wir nennen diese ‹symphony of flavours›», so das ADC-Mitglied.



Tatsächlich spielt das Thema Musik bei Octave eine zentrale Rolle. Anastastios Ghiatras, einer der Gründer, erläutert: «Wir unterstützen mit mindestens 3 Prozent unseres Umsatzes die nächste Generation von Nachwuchsmusikern.» Sein Partner Janis Papadatos ergänzt: «Es freut uns ausserordentlich, im Rahmen eines Sponsoring-Engagements die Steinway Competition Switzerland 2023 zu unterstützen, welche den Nachwuchskünstlern und somit der nächsten Generation eine Plattform bietet und eine Stimme gibt.»

Beim Brand Engineering wurde auch die von Zelebrand entwickelte «Creative Legal Intelligence» Methodik angewendet. Diese verschmilzt sämtliche Markenschutz-Aspekte mit dem Kreativprozess und garantiert laut eigenen Angaben «von Anfang an höchste Präzision, Qualität und Sicherheit bei grösstmöglicher Kosteneffizienz». Dazu gehört auch die passende, globale Domaine-Strategie sowie der Patentschutz von Wort- und Bildmarke. Dazu Petar Dakovic, Founder und Managing Partner von Zelebrand: «Es werden leider noch immer zu häufig Marken ins Blaue entwickelt, ohne dass man sich der Risiken des digitalen Zeitalters bewusst ist. Mit ‹Creative Legal Intelligence› – in Zusammenarbeit mit Brandit entwickelten Methode – können wir garantieren, dass sowohl neue als auch bestehende Marken sicher in die Zukunft gehen können, weil eben von Anfang an die richtigen Vorkehrungen getroffen worden sind.»

Zelebrand hat auch bereits erste Kommunikationsmassnahmen umgesetzt. Dazu gehört ein erster Webauftritt mit Shopintegration, eine Marken- und Produktbroschüre sowie ein Film- und Fotoshooting. Weitere Aktivitäten sind in Planung, dazu gehören auch weitere neue Produkte, die sich gerade in der Testingphase befinden.

An den diesjährigen Global Olive Oil Awards in Berlin erhielten bereits beide Octave-Produkte (Signature und Organic) unter knapp 1000 Mitbewerbern für ihre Qualität auf Anhieb den Silver Award, das Design und Packaging gar die höchstmögliche Auszeichnung.

Octave ist derzeit online und bald in ausgesuchten Luxury & Gourmet Stores erhältlich. Nebst der Schweiz auch in ausgewählten EU-Ländern, in einer zweiten Stufe auch in Asien.

Verantwortlich bei OctaveWorld Ltd.: Anastasios Ghiatras (Co-Founder), Janis Papadatos (Co-Founder); verantwortlich bei Zelebrand International: Ralf Kostgeld (Founder/Creative Partner), Petar Dakovic (Founder/Managing Partner), Albert Trulls (Art Direction & Design), George Naskid (UI/UX), Samuel Zerbato/Z-Productions (Fotografie und Film), Q Switzerland/ Worldwide (Tech Consulting). (pd/cbe)