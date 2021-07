Mit dem Zusammenschluss von Meyerlustenberger Lachenal und Froriep wird die Wirtschaftskanzlei der Zukunft geschaffen: Innovative Rechtsberatung, die künftige Trends in modernen wie klassischen Industrien antizipiert, mit starkem Fokus auf den High-Tech-Bereich und innovative und regulierte Branchen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.







Jung von Matt Brand Identity hat die Fusion der beiden Marken strategisch begleitet. Gemeinsam mit beiden Parteien wurde die Positionierung der neuen Kanzleimarke erarbeitet und als starkes Signal für eine neue, gemeinsame Zukunft ein neuer Markenauftritt entwickelt.

Mehr als 1+1

Bei der Fusion beider Marken war es von Anfang entscheidend, die bisherige Legacy und die geschaffenen Brand Equitys beider Marken zu einer neuen gemeinsamen Marke zu verschmelzen. Mit der Fusion entsteht nicht die schiere Addition zweier exzellenter Wirtschaftskanzlei-Marken, sondern der Mehrwert von gebündeltem Know-how, Erfahrungen, Reputationen und Innovationskraft vereint in der neuen, einen Marke MLL.

Um dieses Signal nicht nur nach aussen zu senden, sondern auch nach innen zu verankern, wurde eine gemeinsame Markenpositionierung erarbeitet. Dabei wurden die bisherigen Stärken beider Kanzleimarken berücksichtigt und um Aspekte ergänzt, die das neue Selbstverständnis als «Thought-Leader» und «Game-Changer» auf den Punkt bringt: Herausragende Rechtsberatung in höchster Beratungs- und Dienstleistungsqualität.

Innovativ und kosmopolitan

Um die neue Marke auch im Markendesign auszudrücken, wurde ein lebendiges Designsystem entwickelt. Bestehende Designelemente beider Kanzleimarken (z.B. Signature-Colors, Logo, Schrift) wurden berücksichtigt und in eine neue, innovative und dynamische Design-sprache überführt. Die ineinander verschachtelten Buchstaben «MLL» bilden dabei ein prägnantes Bildzeichen und Logo.

Basierend auf der Formensprache des Logos wurde in Kombination mit modernen Farbkombinationen ein Signature-Pattern geschaffen, das in flexiblen Anwendungen auch in Alleinstellung eine hohe Wiedererkennung schafft. Die zeitlosen und frischen Gestaltungsfarben stehen dabei sinnbildlich für die fachliche und menschliche Diversität und Weltoffenheit von MLL. Insgesamt ist ein innovatives und prägnantes Markendesign entstanden, dass sich an die Tradition des Schweizer Designstils und der Grafikkraft des Bauhauses anlehnt.





Verantwortlich bei MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep: Alice Brunner, Caroline Millet, Dunja Koch, Dr. Peter Schramm, Sara Zanon: verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identity: Diana Geissel, Thomas Deigendesch (Strategie), Boris Stoll, Christina Widmann, Daria Baumgartner (Corporate Design und Motion Design). (pd/lol)