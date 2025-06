Publiziert am 10.06.2025

Das Familienunternehmen aus Pratteln hatte aufgrund seiner starken Expansion in Deutschland eine grundlegende Überprüfung seiner Markenstrategie in Auftrag gegeben. Die Kestenholz Gruppe hat sich in den letzten zwanzig Jahren vervierfacht, wobei die Expansion mehrheitlich in Deutschland stattfand.

Eine von Yellow durchgeführte Analyse zeigte, dass die Marke «Kestenholz» speziell im wettbewerbsintensiven deutschen Markt einen signifikanten Beitrag zur Differenzierung leisten kann. Daraufhin entwickelten die Basler Markenspezialisten gemeinsam mit der Eigentümerfamilie und dem Management verschiedene Szenarien für die Markenausrichtung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Rahmen des Prozesses schärften die Beteiligten die Unternehmenswerte und die Positionierung und identifizierten die Differenzierungsmerkmale. Anschliessend überarbeiteten sie die Corporate Identity und das Design. Die Ergebnisse sind in einem Markenhandbuch dokumentiert, das den Marketingverantwortlichen in den einzelnen Vertriebsregionen als Orientierungshilfe dient.

Zusätzlich konzipierte das Kreativteam ein Brand Booklet für die Mitarbeitenden und führte ein Brand Camp für die Kadermitglieder durch. Dabei feierte auch ein neues Corporate Movie Premiere. Yellow begleitet nun den Rollout des neuen Corporate Designs und unterstützt die Marketingteams bei der Entwicklung von Kommunikationsmassnahmen. (pd/cbe)