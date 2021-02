Seit 40 Jahren eröffnet Air Prishtina ihren Kundinnen und Kunden die Welt des Reisens. Sie verbindet den Kosovo, Nordmazedonien und Montenegro mit zahlreichen europäischen Metropolen und steht für Zuverlässigkeit und Qualität. Neu können gemäss Mitteilung auch Flüge zu den beliebten Urlaubsdestinationen Ohrid und Podgorica auf Air Prishtinas Website gebucht werden.

Anlässlich des Jubiläums und des Ausbaus des Streckennetzes hat die Creative Consultancy Branders einen überarbeiteten Marken- und Kommunikationsauftritt für Air Prishtina kreiert. «Der Design-Refresh sorgt vor allem in den digitalen und sozialen Medien für einen konsistenten, wiedererkennbaren und modernen Look und Feel unserer Marke», wird Leyla Ibrahimi-Salahi, VR-Präsidentin und CEO, in der Mitteilung zitiert.

Für authentische Reisemomente

Dafür wurde das Logo einem sanften Redesign unterzogen, das dem prägnanten Adler ein markantes und ruhigeres Erscheinungsbild verleiht und von einer zeitgemässen Schrift akzentuiert wird. Seine Form diene als Inspiration für das neue Designelement der AirPrishtina-Welle, die für ein unverkennbares Erscheinungsbild im digitalen Auftritt sorge, heisst es weiter. Eine neu konzipierte Bildwelt zeige die atemberaubenden Naturschätze und Landschaften von Air Prishtinas Reisezielen und authentische, emotionale Reisemomente. Entsättigte Farben sorgen dabei für ein ruhiges Farbklima und stärken Konsistenz und Wiedererkennung im Auftritt.

Verantwortlich bei Air Prishtina: Leyla Ibrahimi-Salahi (Verwaltungsratspräsidentin und CEO); verantwortlich bei Branders: René Allemann (CEO & Creative Director), Sarah Egger (Junior Brand Consultant), Palma Manco (Senior Brand Designer). (pd/lom)