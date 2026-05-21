Publiziert am 21.05.2026

Der Auftritt stellt Bewegung, Offenheit und Community in den Vordergrund und verzichtet auf Wettbewerb, Härte und technische Codes. Statt einem starren Gestaltungssystem folgt das Erscheinungsbild einem flexiblen Ansatz: Wechselnde Kompositionen, freie Platzierungen und variable Anwendungen sollen über unterschiedliche Kanäle hinweg funktionieren und dabei einen hohen Wiedererkennungswert schaffen. Gestalterisch setzt der Auftritt auf weichere, rundere Formelemente mit Anleihen an die Ästhetik der frühen 2000er-Jahre.

Parallel zur visuellen Identität entwickelte die Churer Werbeagentur Yeas einen eigenständigen Tone of Voice, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Sprache der Marke setzt auf präzise Aussagen und spielerische Formulierungen statt auf touristische Superlative. Der Markenleitgedanke lautet: «Never not flow.» (pd/cbe)