Publiziert am 09.10.2025

Entwickelt wurde der Auftritt von der St. Galler Branding- und Kreativagentur Rembrand. Im Zentrum steht das Motto #zämästoh, das für Zusammenhalt, Emotion und ein klares Bekenntnis zur Handballregion Ostschweiz steht.

«#zämästoh ist mehr als ein Slogan – es ist unser Markenkern», lässt sich Vereinspräsident Alex Hüttenmoser in einer Medienmitteilung zitieren. «Es drückt aus, wofür wir stehen: Teamgeist, Leidenschaft und eine starke Region». Das neue Design soll dynamisch und frisch wirken und die Energie des Vereins TSV St. Otmar St. Gallen transportieren.

Auf Basis der von Rembrand entwickelten Markenwelt wurden bereits erste Massnahmen wie neue Autogrammkarten umgesetzt. Zudem machen Beachflags vor der Halle auf die Heimspiele aufmerksam. Auch die Webseite, die von den Webspezialisten von Gettheflow realisiert wurde, erscheint im neuen Look. Weitere Umsetzungen sollen schrittweise eingeführt werden. Parallel dazu will der Verein die Heimspiel-Events aktivieren, die Nachwuchsarbeit stärken und den Dialog mit der Community vertiefen.

Die Agentur Rembrand unterstützt den Verein im Rahmen eines Projekts. Dieses besteht aus einem Mix aus bezahlten Leistungen, Sponsoring und unentgeltlicher Unterstützung. «Wir sind in St. Gallen verwurzelt und wollten den Verein, der so viel für den Sport und die Region leistet, nicht nur ideell begleiten», so Rembrand-CEO Andreas Felder. Durch Jan Brülisauer als Patronatsspieler sei man noch näher am Geschehen. (pd/cbe)