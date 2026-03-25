Studio Thom Pfister: Neuer Auftritt setzt auf Reduktion

Publiziert am 25.03.2026

Das Konzept orientiert sich konsequent an Waldners fotografischer Arbeitsweise: präzise Komposition, klare Ordnung, visuelle Kontrolle, heisst es in einer Mitteilung. Gestalterisch setzt der Auftritt auf Reduktion, Rhythmus und klare Typografie. Auf dekorative Elemente wird bewusst verzichtet; Gestaltung und Bild treten in direkten Dialog.

Die Website führt strukturiert durch Waldners Arbeiten und soll ihnen Präsenz und Gewicht verleihen. Neben dem Design verantwortete Studio Thom Pfister auch die gesamte technische Umsetzung. Das Ergebnis ist eine performante Plattform, die sowohl die kuratorische Präsentation von Bildstrecken als auch redaktionelle Inhalte unterstützt.

Raffael Waldner ist Mitinhaber von 13 Photo, der nach eigenen Angaben grössten Fotografenagentur der Schweiz mit über 50 Mitgliedern. Der neue Auftritt positioniert ihn als Fotografen mit klar definierter Haltung – sachlich, konzentriert und zeitlos. (pd/spo)