The House: Neuer Auftritt zum zehnten Geburtstag

Im Seefeld gibt es Grund zu feiern. 2010 gegründet mit Fokus auf Verschmelzung von On- und Offline-Kommunikation steht The House 2020 für die organische Vernetzung von Daten, Strategie, Kreation, Content und Media. Zum Jubiläum macht sich die Agentur selbst ein Geschenk, heisst es in der Mitteilung.



Zum Auftakt in die nächsten zehn Jahre und mit stolzem Blick auf die letzten zehn feiert The House mit rund 20 Mitarbeitenden und grossem Dank an alle Kunden, Freunde und Partner. Mit ihrem umfangreich überarbeiteten Auftritt freut sich die Agentur auf alles Neue, was kommt.

Aus dem neuen CD, das auch Fonts, Colorcodes sowie eine neue Bildsprache umfasst, entstanden neben den Briefschaften und der Website diverse weitere auf das Wesentliche reduzierte Redesign. Auch das Logo, das zum Kürzel wurde, spricht diese Sprache.





Straight forward sei auch die neue Website, wo grosszügige Visuals und die Arbeiten der Agentur im Vordergrund stehen würden. Der gesamte Neuauftritt entstand direkt aus der Leistungskompetenz von The House, welche es auch für alle Kunden handverlesen oder im Package gibt. (pd/wid)