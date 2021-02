Als erstes Unternehmen der Schweiz in den Bereichen berufliche Neuorientierung, Newplacement und Outplacement hat sich Shaperion dem Konzept des «Agile Leadership» verschrieben. Die Experten von Shaperion beraten und begleiten Firmen und Führungskräfte auf der Stufe Senior oder C-Level im Trennungsmanagement sowie in der Entwicklung einer neuen Führungskultur. Die Kunden profitieren von «von breiter Führungserfahrung in den Bereichen Marketing, HR und Banking», heisst es in einer Mitteilung.

Schläfle Trittibach wurde mit der Konzeption und Realisation des Gesamtauftritts beauftragt. Neben dem Corporate Design wurde auch die Website und eine Imagebroschüre entwickelt.





Bei der Erstellung der Shaperion Wortmarke wurde eine «feine, nuancierte Veränderung bei den Anfangsbuchstaben vorgenommen», wie es weiter heisst. Man könne es mit einer abstrakten, bildhauerischen Tätigkeit vergleichen. So, wie auch die Experten von Shaperion bei ihren Kunden an den richtigen Stellen Hand anlegten für eine erfolgreiche Einflussnahme. Dieses Weiterformen wurde auch im Bildkonzept umgesetzt. Mit neutralen, nicht personifizierten Bildern aus der Natur, wo Wind und Wasser Steine zu Monumenten geformt haben.

Verantwortlich bei Shaperion: Sandra Schnyder (VR & Geschäftsführerin); verantwortlich bei Schläfle Trittibach: Marcel Schläfle, Christoph Trittibach (Creative Direction); Mariska Beirne (Text); Michael Fuchs (Web Entwicklung); Thomas Buchwalder (Fotografie); Aschmann Klauser (Retusche). (pd/lom)