Publiziert am 05.11.2024

Houtart bringt 21 Jahre Erfahrung in leitenden redaktionellen Positionen bei der BBC mit. In den vergangenen zehn Jahren war er als Agrarjournalist tätig und verantwortete die Berichterstattung zu Themen im Bereich Landwirtschaft, Umwelt, Ernährung und Naturgeschichte. In dieser Funktion verantwortete er bis zu 1000 Sendungen pro Jahr und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet.

Der ausgewiesene Umweltexperte gehörte dem Vorstand des Wirtschaftsnetzwerks von König Charles an und ist Beiratsmitglied von «Table», einer Kooperation der Universität Oxford mit anderen Institutionen zur Zukunft der Ernährung.

Von Alibaba zu Syngenta

Gleichzeitig verstärkt Alison Tudor-Ackroyd als neue Leiterin für Digital- und Social Media das Kommunikationsteam von Syngenta. Die ehemalige Journalistin war zuvor Kommunikationsdirektorin beim chinesischen E-Commerce-Konzern Alibaba. Beide berichten an Saswato Das, den Kommunikationschef des Konzerns.

Die weltweite Medienarbeit wird Houtart gemeinsam mit einem internationalen Team koordinieren, zu dem Beat Werder, Michelle Ng und Violaine Delli in Basel, Allen Shapard in Washington sowie Roger Zhang in Shanghai gehören. (pd/nil)