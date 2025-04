Translingua: Neuer Leiter des Projektmanagements

Publiziert am 23.04.2025

Alessandro Accetta wird neuer Leiter des Projektmanagements bei Translingua. Er übernimmt die Position von Alex Burlet, der nach 37 Jahren Unternehmenszugehörigkeit in den Ruhestand tritt.

Alessandro Accetta verfügt über einen Masterabschluss in Sprachwissenschaften, technologisches Fachwissen und Führungserfahrung, wie es in einer Mitteilung heisst. Er wird in den kommenden Wochen schrittweise die Verantwortung im Projektmanagement übernehmen und zudem in die Geschäftsleitung eintreten.

Translingua-Geschäftsleiter Lorenz Eymann betont die fachlichen Qualifikationen des neuen Leiters. Alessandro Accetta bringt seine Kompetenzen in das bestehende Team ein und möchte in seinem neuen Verantwortungsbereich neue Impulse setzen. (pd/awe)