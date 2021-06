Too Good To Go

Coop rettet überschüssige Mahlzeiten

Ab Montag gibt es in allen Coop Restaurants ein neues Take-Away-Angebot. Coop will damit Food Waste bekämpfen.

Ab Montag gibt es schweizweit in allen Coop Restaurants ein neues Take-Away-Angebot. In der App von Too Good To Go können die Gäste ihr Essen reservieren und in einem Coop Restaurant abholen. Mit dem neuen Angebot will Coop einen Beitrag gegen Food Waste leisten.