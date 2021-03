Pfarreiforum: Neuer Look für das Pfarrblatt

Mit der April-Ausgabe präsentiert sich das Pfarreiforum – Pfarrblatt im Bistum St.Gallen in einem neuen Layout. «Wir möchten mit einem frischen, zeitgemässen Erscheinungsbild eine breitgefächerte Leserschaft ansprechen», wird Barbara Hächler, Administrationsrätin und Präsidentin des Vereins Pfarreiforum – Pfarrblatt im Bistum St.Gallen, in einer Mitteilung zitiert.

Frischer, aufgeräumter und eleganter – die optischen Veränderungen sind der April-Ausgabe deutlich anzusehen. Aber auch inhaltlich setzt sich das Redaktionsteam bestehend aus den Journalisten Stephan Sigg (Leitung), Nina Rudnicki, Rosalie Manser und Fotografin Ana Kontoulis mit dem Thema Veränderungen auseinander. So erzählt beispielsweise ein Appenzeller Architekt, warum er sich im Alter von fünfzig Jahren für den Seelsorgeberuf entschieden hat und ein St.Galler Startup-Unternehmer berichtet, wie er im IT-Bereich mehr Nachhaltigkeit und Ökologie durchsetzen möchte.

«Wir haben als Zeitpunkt für den Relaunch bewusst die Oster-Ausgabe gewählt», erklärt Stephan Sigg, Redaktionsleiter des Pfarreiforums. «Das christliche Fest Ostern steht für eine radikale Veränderung – eine neue Perspektive, die sich auftut. Wir wollen damit auch einen zeitgemässen Zugang zur Botschaft von Ostern ermöglichen.»

Entwickelt wurde das neue Layout von der St.Galler Design-Agentur «Die Gestalter». Das neue Layout mache noch mehr Lust, ins Magazin einzutauchen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Publikation soll in der Ostschweizer Medienlandschaft noch stärker wahrgenommen werden und an Bedeutung gewinnen. Das Pfarreiforum bringe spirituelle Themen in die Öffentlichkeit und dokumentiere kirchliche Ereignisse.

Gemeinschaftsgefühl stärken

Das Pfarreiforum erscheint monatlich mit einer Auflage von rund 123'000 Exemplaren und geht an die Mitglieder der katholischen Kirche im Bistum St.Gallen. Seit der Gründung im Jahr 1995 haben sich immer mehr Pfarreien dem diözesanen Pfarrblatt angeschlossen. Inzwischen erscheint das Pfarreiforum in fast allen Pfarreien des Bistums. (pd/lom)