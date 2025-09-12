Dachcom: Neuer Look für Holzfirma

Publiziert am 12.09.2025

Das Holzverarbeitungsunternehmen Resurses SA mit Sitz in Graubünden präsentiert sich mit einem neuen digitalen Auftritt. Die Agentur Dachcom hat für das zur Uffer Gruppe gehörende Unternehmen eine Website konzipiert, die die Vision einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Holzwirtschaft transportieren soll, heisst es in einer Mitteilung. Mit dem Claim «Schweizer Holz nachhaltig nutzen» wird das Engagement der Firma verdeutlicht.

Die Website stellt sowohl die Produktpalette von Resurses als auch zentrale Themen wie Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Bauen und den Erhalt des Bergwaldes in den Vordergrund. Ein frisches Design, klare Navigation und intuitive Bedienung sollen den digitalen Auftritt benutzerfreundlich und ansprechend machen.

Zusätzlich zur Website entwickelte Dachcom weitere Kommunikationsmittel, darunter Broschüren, Produktblätter, Roll-ups, Stellenanzeigen und Inhalte für Social Media. Damit soll die Positionierung von Resurses als lokal verwurzeltes, nachhaltiges und innovatives Unternehmen langfristig gestärkt werden. (pd/spo)