Family: Neuer Markenauftritt für Drop8

Publiziert am 01.10.2026

Seit 2018 blieb der ursprüngliche Auftritt weitgehend unverändert. Laut einer Mitteilung ist das Angebot in dieser Zeit stark gewachsen. Heute bezeichnet sich Drop8 als «unabhängiges Schweizer Mediaunternehmen». Neben Programmatic Advertising bietet es Strategie, Planung, Aktivierung, Technologie, Daten, Tracking, Analytics und DCO-Lösungen an. Ziel sei es nicht gewesen, Drop8 neu zu erfinden. Vielmehr wolle sich das Unternehmen präziser positionieren.

Die Agentur Family und Drop8 arbeiten seit Jahren bei digitalen Kampagnen zusammen. Für das Rebranding hat Family zuerst die strategischen Grundlagen der Marke erarbeitet: Brand Purpose, Vision, Mission, Werte und Tone of Voice. Die daraus entwickelte Markenidentität beschreibt Drop8 als unabhängig, präzise, partnerschaftlich und lösungsorientiert. Die Brand Voice soll kompetent, prägnant, direkt und nahbar sein. Darauf baut die visuelle Identität auf. Laut Mitteilung soll die Designsprache «technologische Präzision mit einer dynamischen und menschlichen Komponente» verbinden. Ein zentrales Prinzip lautet, dass «Komplexität nicht kompliziert aussehen» soll.

Drop8 setzt das neue Erscheinungsbild an allen Kontaktpunkten ein. Dazu gehören die Website drop8.io, Präsentationen, eigene Softwarelösungen, Dashboards und Reportings sowie Newsletter, Social Media und E-Mail-Signaturen.

«Family hat verstanden, wer Drop8 heute ist, und genau das sichtbar gemacht», lässt sich Gründer und CEO Sam Lutz in der Mitteilung zitieren. Das Unternehmen könne «Handwerk, Haltung und Anspruch» nun klarer nach aussen tragen. Laut Drop8 bildet der neue Auftritt die Grundlage für die «nächste Phase der Weiterentwicklung». Was damit genau gemeint ist, sagt die Mitteilung nicht. (pd/cbe)