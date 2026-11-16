Publiziert am 16.11.2026

Die Agentur für PR und Brand Building Oppenheim hat für Gammacatering aus Hünenberg ZG einen neuen Markenauftritt entwickelt. Das teilte die Agentur am Freitag mit. Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Unternehmens. Der Auftrag umfasste Positionierung, visuelle Identität und Website sowie Drucksachen und weitere Anwendungen.

Peter Gamma gründete das Unternehmen 1986. Heute übernimmt es neben der Verpflegung auch Raumgestaltung, Infrastruktur und Service. Laut Mitteilung ist so über die Jahre ein breites Angebot für unterschiedliche Zielgruppen gewachsen, das klarer gegliedert werden sollte. Private Feiern, Hochzeiten, Firmenevents und Grossanlässe werden deshalb neu getrennt präsentiert. Gammacatering gehört zur Gamma-Gruppe, zu der unter anderem das Zunfthaus zur Saffran und das Clubrestaurant Haute in Zürich zählen.





Neuer Claim ist «Gamma ist ein Gefühl». Als Gestaltungselement hat die Agentur die Handschrift des Gründers in die visuelle Identität übernommen. Zudem hat sie das Bildarchiv aus vier Jahrzehnten gesichtet und daraus Material ausgewählt. Die Aufgabe sei nicht gewesen, «die Marke neu zu erfinden, sondern herauszuarbeiten, was sie seit 40 Jahren besonders macht, und dies zeitgemäss zu übersetzen», sagt Jannah Gorgos, Brand Strategist bei Oppenheim und Projektverantwortliche, in der Mitteilung.

Die neue Website zeigt weniger arrangierte Szenen und dafür mehr Menschen und Begegnungen. Gezeichnete Porträts des Teams ergänzen die Fotografie. (pd/nil)