Publiziert am 16.11.2026

Meier OMC aus Horgen hat für Obrist interior eine Recruiting-Kampagne umgesetzt. Den Auftakt macht ein Film mit einer Anspielung auf James Bond, in dem Angestellte im Anzug auftreten. Thema sind die Anforderungen des Berufs, etwa Millimeterarbeit, spezielle Materialien und Abstimmung im Team, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Die übrigen Clips zeigen den Arbeitsalltag. Zu sehen ist etwa, wie aus einem Bauteil aus dem 3D-Drucker eine funktionierende Mechanik entsteht, worauf es bei der Verarbeitung von Messing ankommt oder wie mehrere Abteilungen gemeinsam Prototypen beurteilen. Projektleiter stellen ihre Lieblingsprojekte vor. Ein Clip zeigt den Weg vom Bankschreiner zum Technischen Projektleiter.

Das Unternehmen aus Inwil baut Uhren- und Schmuckgeschäfte sowie Innenausbauten im In- und Ausland. Im April gab Obrist die Übernahme der US-Firma Display Craft Manufacturing in Baltimore bekannt. Zu den damals rund 120 Beschäftigten kamen 40 Mitarbeitende hinzu.

Die Videos erscheinen als Shorts auf dem YouTube-Kanal von Obrist. Sie werden schrittweise in den sozialen Medien ausgespielt und zudem in digitalen Stelleninseraten eingesetzt. (pd/nil)