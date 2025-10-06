Wirz: Neuer Markenauftritt für Economiesuisse

Publiziert am 06.10.2025

Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft Economiesuisse hat seinen Markenauftritt vollständig modernisiert. Die Neupositionierung entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur Wirz in einem mehrstufigen Prozess – von der Definition der Markenidentität über die Entwicklung einer Markenidee bis zur Umsetzung in ein ganzheitliches Markenerlebnis.

Das neue Design soll für Leichtigkeit, Modernität und Konsistenz stehen, heisst es in einer Mitteilung. Tonalität und Bildwelt transportieren die Haltung von Economiesuisse über alle Kanäle hinweg.

Die neue Bildwelt betont Menschen als Träger der Wirtschaft und visualisiert das Engagement von Economiesuisse für gute Rahmenbedingungen. Ergänzende Guidelines sollen sicherstellen, dass die Kommunikation künftig konsistent bleibt. (pd/spo)