Looksnice: Neuer Auftritt soll «subtile Wärme» vermitteln

Die Gestaltung umfasst eine überarbeitete Farbwelt, Typografie und ein Kompositionssystem, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Nach Angaben der Agentur Looksnice verbindet die neue Identität «architektonische Klarheit mit subtiler Wärme» und übersetzt damit die Arbeitsweise von Oltre in eine visuelle Sprache.
Das Studio beschreibt seinen Ansatz als Arbeit «zwischen Struktur und Atmosphäre, zwischen Erinnerung und Gegenwart». Die neue Markenidentität soll Oltre eine konsistente Grundlage für die weitere Entwicklung bieten. (pd/nil)
Kommentar wird gesendet...