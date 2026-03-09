Looksnice: Neuer Auftritt soll «subtile Wärme» vermitteln

Ticketcorner

See Tickets Schweiz gehört nun zur Holding

See Tickets Schweiz gehört nun zur Holding

Das Joint Venture von CTS Eventim und Ringier integriert das Ticketing-Unternehmen in ihre Plattformstruktur.

Das Joint Venture von CTS Eventim und Ringier integriert das Ticketing-Unternehmen in ihre Plattformstruktur. Die Transaktion wurde von Wettbewerbsbehörden genehmigt und soll Veranstaltern grössere Reichweite sowie Fans mehr Event-Auswahl bringen.