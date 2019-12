Wirz Brand Relations: Neuer Markenauftritt verspricht Freude

Gemeinsam mit Wirz Brand Relations hat Ifolor die Positionierung und das Kernversprechen der Marke geschärft, wie es in einer Mitteilung heisst. Der tragende Leitgedanke: «Mach mehr aus deinen Fotos». Menschen fotografieren heute dank digitaler Devices mehr als je zuvor.

«Wir wollen die Menschen dazu inspirieren, aus den vielen fotografierten Momenten, die auf dem Smartphone oder auf der Speicherkarte liegen, etwas Spezielles zu machen, das persönlich, bleibend und bedeutend für sie ist», lässt sich Ellen Brasse, CMO Ifolor, in der Mitteilung zitieren. Mit der Auffrischung des Brands wolle man unterstreichen, dass Ifolor dafür der richtige Partner ist.

Aufbauend auf der Positionierung und den definierten Kernwerten «einfach, kompetent und inspirierend», ist eine modernisierte Brand Identity mit überarbeitetem Logo, neu entwickelten Designelementen sowie einer neuen Farb- und Bildwelt entstanden. Neben dem visuellen Auftritt beinhaltet der Brand Rebrush auch ein Audio Branding, das in Zusammenarbeit mit Department of Noise entstanden ist. Darüber hinaus hat Wirz Brand Relations ein sprachliches Erscheinungsbild entwickelt, das in den verschiedenen internen und externen Kommunikationskanälen zum Einsatz kommen wird.





Erste kommunikative Umsetzung des neuen Auftritts ist die breit angelaufene, multimediale Weihnachtskampagne «Schenke Freude, die ewig bleibt». Hierfür entwickelte Wirz Brand Relations den TV- und Radio-Spot, einen digitalen Adventskalender mit täglichen Überraschungen sowie diverse Digital-Marketing-Massnahmen und Social-Media-Aktivitäten. (pd/lol)