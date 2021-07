Die Senevita Gruppe bietet für Seniorinnen und Senioren alle Dienstleistungen aus einer Hand: von der Pflege und Betreuung zu Hause über betreute Wohnungen bis hin zu umfassender Langzeitpflege. Die nach eigenen Angaben führende private Dienstleisterin in der Betreuung und Langzeitpflege betont ihr umfassendes Angebot mit einem neuen Markenauftritt: Am 1. Juli löste «Senevita Casa» die heutige Bezeichnung «Spitex für Stadt und Land» ab, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit unterstreiche die Senevita Gruppe ihre gesamtschweizerische Bedeutung als führende Dienstleisterin der privaten Betreuung und Pflege, heisst es weiter.

Mit der neuen Marke «Senevita Casa» wurde ein Auftritt geschaffen, der die bewährten Dienstleistungen der Spitex für Stadt und Land im Design der Senevita aufnimmt. Sie setzt die Dienstleistungen im Zuhause der Kundinnen und Kunden («a casa») ins Zentrum, hebt sich aber trotzdem so klar von den Logos der Senevita Residenzen ab wie das Angebot selbst.

Unter dem neuen Namen «Senevita Casa» wird sich für die Kundinnen und Kunden wie auch für die Mitarbeitenden kaum etwas ändern. Spitex für Stadt und Land und Senevita gehen schon seit über vier Jahren gemeinsame Wege und sind in dieser Zeit zu einem Unternehmen mit gemeinsamer Vision, Kultur und verbindenden Werten zusammengewachsen.

Daniel Braun, COO der Senevita Gruppe, freut sich darüber, dass die erfolgreiche Zusammenführung der beiden Dienstleistungsbereiche auch gegen aussen sichtbarer wird. «Die Umbenennung der Spitex für Stadt und Land in Senevita Casa wird uns als Unternehmen weiter zusammenbringen», wird er in der Mitteilung zitiert. «Dank 4500 engagierten Mitarbeitenden und einem allumfassenden Leistungsangebot ist die Senevita Gruppe optimal aufgestellt, um ihr Versprechen <Näher am Menschen> jederzeit halten zu können.» (pd/lom)