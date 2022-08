In den letzten Jahren ist Migrolino durch neue Standorte und Formate stark gewachsen. Um alle Bedürfnisse der Zielgruppe ansprechen zu können, wurde der Onlineauftritt in Kollaboration mit der Schwesteragentur Publicis Zürich vollständig überarbeitet und eine neue Architektur konzipiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Ergebnis: Drei Websites migrolino-ag.ch, migrolino.ch und mio-shops.ch unter einem Dach vereint.

Das Kernstück des frischen Auftritts von migrolino.ch und mio-shops.ch ist der Shopfinder, der mobile-first optimiert ist. Durch die einfache Navigation und die reduzierte Struktur wird der Onlineauftritt zu einer schnellen und nützlichen Informationsplattform, heisst es weiter.



So liessenn sich in Kürze die nächstgelegenen Shops inkl. Routenplaner, Öffnungszeiten, aktuelle Aktionen und Angebote, Servicesoder auch spezifische Angebote wie E-Ladestation anzeigen und finden. Zudem gibt es einen Switch vom Light- zum Darkmode. Die Corporate Seite migrolino-ag.ch setzt die verschiedenen Formate ins Zentrum.

Das Design wird durch die geshooteten Migrolino -Momente, die neu entwickelten Icons und die bolde Typografie ergänzt. Der UX-Baukasten steht dabei für alle drei Websites zur Verfügung.

Verantwortlich bei Migrolino: Marius Masso (Leiter Unternehmensentwicklung), Alexandra Vogel (Marketingleiterin), Pascal Wetter (Projektleiter), Michèle Hug (Marketing Assistentin); verantwortlich bei Notch und Publicis Zürich: Martin Stauch (UX Director), Martin Pfeiffer, Bruno Hofstetter (Senior UX Architect), Cédric Moor (UX Designer), Nina Martens, Nina Nesnidal (Art Director), David Voges (Senior Copywriter), Sandro Looser (Client Service Director), Selina Bigler (Junior Account Manager); verantwortlich bei Prodigious: Matteo Attansio (Fotograf) und Martin Ottinger (Retusche); verantwortlich bei IWF: Simone Marchetta (Head of IWF Web Solutions), Stefan Friedrich (Senior Web-Entwickler). (pd/mj)