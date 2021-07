Jedes Jahr melden sich über 100 Personen für die anspruchsvolle Prüfung als Kommummunkationsfachleute mit Eidg. Fachausweis an, mehr als die Hälfte aus der Westschweiz. Die Verantwortung für die inhaltliche Qualität der Prüfungen tragen jeweils die Prüfungsleiter. Die Prüfungskommission blickt auf über 50 Jahre erfolgreicher Tätigkeit und engagiert stets die besten Persönlichkeiten aus der Branche. So heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Ab dem 2. Juli 2021 übernimmt die Verantwortung für die Prüfungen in der Westschweiz Yves Epiney, der bereits viele Erfahrungen auf dem Gebiet dank der Zusammenarbeit und Engagement bei SAWI Lausanne aufweist.

Yves Epiney folgt auf Michel Repond, der diese Position mit viel Elan und Herzblut über zehn Jahre innehielt. KS/CS Kommunikation Schweiz und die Prüfungskommission bedanken sich an dieser Stelle bei ihm für seine Arbeit. (pd/lol)