Westhive: Neuer Standort in Zürich-Wollishofen

Aufgrund der hohen Auslastung ihrer bisherigen Standorte treibt die Zürcher Coworking-Pionierin Westhive ihre Expansion weiter voran: Mit dem Westhive Wollishofen wird im April 2020 die dritte Location mit weiteren 150 Arbeitsplätzen eröffnet. Damit erhöht das Westhive seine Kapazität auf insgesamt 600 Arbeitsplätze, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der neue Standort an der Seestrasse 353 sei insbesondere für Personen attraktiv, welche am linken Zürichsee-Ufer wohnen: Er liegt nur drei Gehminuten vom SBB-Bahnhof Zürich-Wollishofen entfernt, und auch der Autobahn-Anschluss Wollishofen ist in fünf Minuten erreichbar. Die Anbindung an die Innenstadt ist durch fünf Tram- und drei Buslinien sichergestellt, die ihre Haltestelle praktisch vor dem Gebäude haben. Sowohl das Zentrum von Wollishofen mit seinen Ladengeschäften und Restaurants als auch das Seeufer befinden sich in Gehdistanz.

Westhive Wollishofen folgt dem bisherigen Konzept: Es bietet Einzelarbeitsplätze im Open Space, die tage- oder monatsweise gemietet werden können, sowie abgeschlossene Team-Offices. Das Angebot wird ergänzt durch technisch hochwertig ausgestattete Meeting-Räume, welche auch von externen Personen gebucht werden können, wie es weiter heisst.

«Der Standort eines Coworking Space ist nach unserer Erfahrung absolut entscheidend für dessen Erfolg», so Bruno Rambaldi, der die Expansionsstrategie des Unternehmens verantwortet. «Die Liegenschaft an der Seestrasse 353 ist in vielerlei Hinsicht optimal gelegen. Die Entscheidung, den Schritt von Zürich-West nach Zürich-Süd zu machen, ist uns deshalb leichtgefallen», wird Rambaldi zitiert. (pd/cbe)