Screen-up: Neuer visueller Auftritt

«Willkommen in der Zukunft des Fernsehens» heisst es auf der Website der Screen-up. Das neue Logo symbolisiert denn auch ein Portal in die fantastische Welt des Fernsehens, zeigt gewissermassen den Blick in die Programme der Zukunft.



Passend zum Inhalt des Events, der jährlich von Admeira und Goldbach Media organisiert wird, wurden der Auftritt und das Logo entsprechend dem Medium in bewegter Form kreiert und darauf aufbauend auch statisch umgesetzt. Genau wie die TV-Welt, die sie repräsentiert, ist auch die Marke Screen-up mutig, dynamisch und modern. Um diese Dynamik zu unterstreichen, wird die Screen-up jedes Jahr ihre Farben und ihr Erscheinungsbild weiterentwickeln und so immer wieder für Überraschungsmomente sorgen.



«Was kommt als nächstes?»



Das neue Logo spielt auf die Fragen «What’s up?», «Was kommt als nächstes?» ab. Die Markentypographie stützt sich auf die Geschichte des Fernsehens und bringt diese Assoziationen in die heutige Zeit.



Guido Trevisan, CMO Goldbach Group AG: «Mit jährlich mehr als 800 Zuschauerinnen und Zuschauer und allen in der Schweiz relevanten Fernsehsendern ist die Screen-up der TV-Branchenanlass der Schweiz. Wir wagen seit jeher den Blick in die Zukunft des Fernsehens und bieten so Orientierung für Marketing- und Agenturmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Wie die Screen-up, so bildet auch das neue Logo den zeitgenössischen Rahmen für die vielfältigen Bewegtbild-Inhalte.»



Matthias Fehr, Head of Marketing Communications Admeira AG: «Der Brand Refresh bringt die Stärken des Mediums TV einfach und stark zum Ausdruck und zeigt wofür die Screen-up heute und morgen steht: Entertainment gepaart mit Mut, Dynamik und Spass.»



«Aushängeschild der TV-Branche stärken»

Verantwortlich zeichnet FS Parker für den neuen Markenauftritt der Screen-up. «Uns hat es sehr viel Spass gemacht, den Screen-up Brand komplett neu zu denken und mit viel visueller Firepower die Rolle der Veranstaltung als Aushängeschild der TV-Branche zu stärken. Der neue Auftritt widerspiegelt das Portal in die faszinierende TV-Welt», meinen Hannes Sigrist, Executive Creative Director, und Toni Pihlaja, Art Director.



Verantwortlich bei Admeira AG und Goldbach Media (Switzerland) AG: Matthias Fehr (Head of Marketing Communications, Admeira), Eva Heller (Brand Design & Communication Manager, Admeira), Guido Trevisan (CMO Goldbach Group AG); verantwortlich bei FS PARKER AG: Noelia Blanco und Christoph Schmidt (Gesamtverantwortung), Hannes Sigrist-Thompson (Executive Creative Director), Michaela Aerne (Consultant, Project Manager), Toni Pihlaja (Art Director), Marvin Osenda (Graphic Design). (pd/nil)