Bom! Communication: Neues Bild für traditionsreiche Institution

Das Bürgerliche Waisenhaus Basel und der Verein für Kinderbetreuung sind beide seit über 100 Jahren nicht aus Basel wegzudenken. Ihr breites Angebot unterstützt Kinder ab Geburt bis zu jungen Menschen bis 25 Jahre sowie Eltern von Kindern von null bis fünf Jahren in der Elternberatung. Nun vereinen sie ihr Angebot unter dem Dach des Waisenhauses, heisst es in einer Mitteilung.

Der neue Brand sollte die Verwurzelung in Basel widerspiegeln. Im neuen Logo nennt sich das Waisenhaus deswegen fortan «Waisehuus» – ein bewusster Schritt in Richtung Identifikation mit der Stadt Basel und ihrer Bevölkerung. Gleichzeitig ist die Veränderung der Namensgebung im Logo auch ein Symbol für den Schritt in eine gemeinsame Zukunft der beiden Institutionen.

Ebenfalls im Logo verankert ist das allseits bekannte Eingangstor des Waisenhauses am Theodorskirchplatz. Es steht für Offenheit und Geborgenheit, für Schutz und Gastfreundschaft zugleich. Um das breite Angebot des Waisenhauses visuell zu strukturieren, wurde eine einfache und klare Markenarchitektur entworfen.

Das Rebranding umfasst sämtliche Kommunikationsmittel inklusive der neuen Website, auf welcher die breiten Angebote der beiden Institutionen in einem neuen Ganzen zusammengefasst werden.