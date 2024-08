Wecatch: Neues Branding für flexible Büros

Publiziert am 30.08.2024

Das neue Branding der Marke Orbiz wird mit den Standorten Aeschengraben in Basel sowie Noerd und Josef in Zürich eingeführt. Die Website stellt den ersten bedeutenden Schritt im Rahmen des Brand-Launches dar und wird von einer umfassenden On- und Offline-Kampagne begleitet, wie die Agentur Wecatch mitteilte.

Orbiz bietet Lösungen für moderne Flex Offices, die sich flexibel an die Bedürfnisse der Mieter anpassen. Die Arbeitsräume sind dynamisch gestaltet, die Mietmodelle sind variabel, und die Ausstattung ist laut Mitteilung hochwertig. Diese Elemente tragen dazu bei, eine Arbeitskultur zu schaffen, die den Erfolg der Mieter unterstützt.

Die Zürcher Agentur Wecatch hat für Orbiz ein neues Branding entwickelt, das die neue Website als zentrales Element umfasst. Das Branding basiert auf einer dynamischen und konsistenten Designsprache, die durch leuchtende und kontrastreiche Farben geprägt ist. Diese Farben sorgen für Wiedererkennung und symbolisieren Energie und Innovation. Die zentrale Metapher der Umlaufbahn steht für Bewegung, Wachstum und Vernetzung. Das Design spiegelt die Anpassungsfähigkeit und Offenheit von Orbiz wider und bietet Raum für Innovation und individuelle Gestaltung. Eine moderne, klare Schriftart mit typografischer Hierarchie gewährleistet Lesbarkeit und Navigation, während dynamische, kreisförmige Elemente die Reise im Orbiz-Universum symbolisieren und Bewegung sowie Flexibilität vermitteln.

Das visuelle Konzept für Orbiz vereint laut Communiqué eine starke, wiedererkennbare Markenidentität mit der notwendigen Anpassungsfähigkeit für standortübergreifende Anwendungen. Die leuchtenden Farben, dynamischen Formen und die moderne Typografie schaffen ein Erscheinungsbild, das die Marke Orbiz sowohl visuell prägnant als auch inhaltlich tief verwurzelt und aussagekräftig macht. (pd/cbe)