Schmid+Wolf: Neues Corporate Design für Danse Suisse

Die Brandingagentur Schmid+Wolf hat das neuen Corporate Design für den Schweizer Tanzverband Danse Suisse entwickelt. Unter der kreativen Leitung von Art Directorin Meret Hammel entstand ein laut einer Mitteilung «frisches, dynamisches Erscheinungsbild, das die Mitglieder des Verbands in den Mittelpunkt stellt».

Das Herzstück des neuen Designs sei «eine innovative Farb- und Bildwelt, die die Vielfalt und Dynamik der Tanzgemeinschaft widerspiegelt». Ein herausragendes Merkmal des neuen Corporate Designs sei die Möglichkeit für Verbandsmitglieder, aktiv am visuellen Auftritt teilzunehmen. Durch die Integration einer individuellen Bildwelt können Mitglieder eigene Bilder einreichen, die dann in der Verbandsbibliothek aufgenommen werden, heisst es weiter. Diese dynamische Interaktion verleihe dem Verband eine lebendige Ausstrahlung und stärkt die Bindung zwischen den Mitgliedern.

Die grafischen Elemente des Designs würden demnach einen Rahmen bieten, der Einheitlichkeit und Wiedererkennung schaffe, ohne dabei die künstlerische Vielfalt zu unterdrücken. Die harmonische Kombination von Struktur und Dynamik mache das Erscheinungsbild sowohl ansprechend als auch professionell.

Die Geschäftsführer von Schmid+Wolf äusserten sich laut Mitteilung begeistert über die Zusammenarbeit mit Danse Suisse und sind stolz darauf, ein Design geschaffen zu haben, das nicht nur die Identität des Verbands stärkt, sondern auch die Individualität jedes Mitglieds hervorhebt. «Die Tanzwelt ist reich an Emotionen, Ausdruck und Bewegung. Unser Ziel war es, diese Elemente in einem visuellen Konzept einzufangen, das die Mitglieder des Eidgenössischen Tänzer/-innen-Verbands authentisch repräsentiert. Wir sind überzeugt, dass das neue Erscheinungsbild die Energie und Leidenschaft der Tanzgemeinschaft widerspiegelt», so Nicolas Wolf, Creative Director bei Schmid+Wolf.

Das überarbeitete Corporate Design ist seit Anfang Jahr offiziell in allen Verbandskommunikationen und -materialien eingeführt. Die Mitglieder sind dazu aufgerufen, aktiv am neuen visuellen Auftritt teilzunehmen und ihre einzigartigen Perspektiven durch eigene Bilder einzubringen. (pd/cbe)