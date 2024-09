Bamert.io: Neues Corporate Design für goTom

Publiziert am 11.09.2024

Bamert.io hat für die goTom AG ein neues Corporate Design entwickelt. Die Neugestaltung umfasst neben einem umfassenden Redesign der Website, einschliesslich eines ausgeklügelten Designsystems, ein neues Logo, Gestaltungselemente und Illustrationen, die den Roboter Tom in den Mittelpunkt stellen, heisst es in einer Mitteilung.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Schaffung einer klaren, konsistenten und ansprechenden Markenidentität gelegt, die sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt funktioniert. Das neue Corporate Design ist bereits in allen Unternehmensbereichen der goTom AG umgesetzt, von der Geschäftsausstattung über Marketingmaterialien bis hin zur digitalen Präsenz. (pd/spo)