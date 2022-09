Boutiq: Neues Creative Studio lanciert

Nach 17 Jahren Produktionsarbeit in den Bereichen Werbespots, Branded Content und Animation lanciert Boutiq die neue Unternehmensmarke Boom Creative Studio.

Boom biete alles von Konzeptentwicklung bis hin zur Umsetzung von Digital Content – sowohl in direkter Zusammenarbeit mit Firmen als auch in Kollaboration mit Agenturen, heisst es in der Mitteilung. Das Studio wird von Geschäftspartnerin und Produzentin Annina Zimmermann geleitet.

Boom sei ein Kreativstudio, das digitale Kampagnen von Grund auf entwickle und mit handverlesenen Talenten aus der ganzen Welt exklusiv für die Schweiz zusammenarbeite, heisst es in der Mitteilung weiter. Ziel sei es, Marken und Kreative direkt zusammenzubringen, um herausragende Kampagnen zu schaffen, die bei modernen Zielgruppen Anklang finden und sie auf authentische und sinnvolle Weise mit ihren Lieblingsbrands verbinden.

Gründer Mike Huber und Geschäftspartnerin Chantal Gugger freuen sich über den Launch. Unter dem Motto «Let’s make it worth wasting time online» soll Boom eine Spielwiese für neue Stile und Umsetzungsformen werden.