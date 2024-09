Andreas Räber: Neues Erscheinungsbild für EWS

Publiziert am 02.09.2024

Andreas Räber zählt EWS, den Infrastrukturbetreiber der Region Aargau Süd, neu im Portfolio, teilt die aargauische Agentur am Montag mit. Die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit zeigen sich in einer Brand Experience Strategie, die die Markenwerte und die daraus resultierenden Leitsätze in ein dynamisches Erscheinungsbild übersetzt und an allen Touchpoints flexibel einsetzbar macht.

EWS trägt nach aussen, was es nach innen vertritt – mit neuen, impulsgebenden Stilelementen, einer aufmerksamkeitsstarken Typografie, lebendigen und natürlichen Farben, einer umfangreichen Illustrationsbibliothek. Dazu gibt es eine neue digitale Plattform, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und dadurch Informationen für alle leicht zugänglich macht. (pd/spo)