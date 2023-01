Halioua: Neues Film- und Fotostudio in Zürich

Die Zürcher Filmproduktion Halioua Film eröffnet im Industriequartier Binz ein neues Film- und Fotostudio. Das Angebot richte sich in erster Linie an kleine bis mittelgrosse Produktionen, welche zu fairen Konditionen eine Studiofläche mieten wollen, heisst es in der Mitteilung. Das Studio kann wahlweise an ganzen/halben Tagen oder auch stundenweise gemietet werden.

Halioua Film ist mit ihrem hauseigenen Rental mit modernstem Equipment in den Bereichen Kamera, Licht und Grip ausgestattet und sei stets bestrebt, auf dem neusten Stand der Technik zu bleiben, heisst es weiter.

Halioua Film hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Talente zu fördern und ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie ihre Kreativität und Visionen verwirklichen können und freut sich, Teil der Filmindustrie zu sein und zu ihrer Dynamik und Vielfalt beizutragen. (pd/wid)