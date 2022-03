Mit ihrer langjährigen Erfahrung sei Displaysolutions «der richtige Partner für alle Fragen rund um die Präsentation von Marken am POS», heisst es in einer Mitteilung. Die «breit gefächerten Kompetenzen und innovativen Umsetzungen» sollten neue Kommunikationsmöglichkeiten erhalten, die dem heutigen Zeitgeist entsprechen und alle Kanäle miteinander verbinden. Zusammen mit der Zürcher Agentur Die Werbekanzlei wurde in den letzten Monaten eine Welt geschaffen, welche sich von den technologischen und visionären Trends der Retailbranche inspirieren liess.

Mit dem neu entwickelten Claim «Staging Brands» wird laut Mitteilung das Produkt ins Rampenlicht gesetzt, «während ausdrucksvolle Keyvisuals die Synergie zwischen Produkt und Display hervorheben und die verschiedenen Bereiche des Unternehmens ins Zentrum stellen». Die animierten CGI-Visuals seien ein Novum in dieser Branche und sollen die Wertigkeit der Marken und der Umsetzungen transportieren.



«Der Neuauftritt ist ein Zusammenspiel von Form, Animation und Schrift, welche zu einem unverwechselbaren, aussagekräftigen und zeitgemässen Gesamtbild zusammenfliessen. Dabei steht die Customer Experience stets im Vordergrund», wird Emanuel Brunner, Creative Director von Displaysolutions, zitiert.

Neben der Optik war es ebenso wichtig, das Unternehmen und die Branchentrends auch gegen aussen zu kommunizieren. Die Website bekam aus diesem Grund einen neuen Magazinbereich, welcher als Inspirations- und Informationsquelle dient. Hier sollen POS-Trends, spannende Interviews sowie sonstige interessante Neuigkeiten aus der Branche ihr neues Zuhause finden, die ebenfalls mit LinkedIn vernetzet sind und so als Multiplikatoren dienen.

«Wir wollen Wissen und Erfahrungen transportieren und uns so als innovatives Unternehmen etablieren. Unsere Arbeit beginnt nicht erst mit den Prototypen, sondern mit dem Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden», so Django Rubinick, Managing Director von Displaysolutions.

Um noch zukunftsweisender zu agieren, ist laut Mitteilung auch das Thema Nachhaltigkeit präsenter denn je, und dies auch firmenintern. «Materialität und Zukunft waren während des gesamten Prozesses zentrale Themen. Herausgekommen ist dabei eine neue Welt, welche nach aussen spürbar macht, was nach innen bereits gelebt wird. Eine in der Display-Produktion noch selten gesehene Kommunikations-Plattform, die nicht nur einen Service verkauft, sondern einen echten Mehrwert bieten kann, für das Unternehmen und seine Kunden», so Andrea Zanzerl, Brand & Design Strategist von Die Werbekanzlei.

Verantwortlich bei Displaysolutions: Django Rubinick, Emanuel Brunner, Adrian Binkert; verantwortlich bei Die Werbekanzlei: Andrea Zanzerl, Patrick Varga, Turan Oeznalci, Ladina Baumgartner. (pd/cbe)